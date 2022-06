Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy-Cointreau: +5% à 180E, revient à 10% du pic du 11 avril information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 11:52









(CercleFinance.com) - Remy-Cointreau qui bénéficie d'un soudain retour de l'appétit pour les valeurs du luxe et les vendeurs de spiritueux (Shanghai déconfine après 2 mois de cauchemar pour ses habitants) rebondit sur 164E puis accélère avec un gain de +5% à 180E: le titre revient à 10% du sommet du 11 avril (198E).

Le PER de 41 et une valorisation de 6 fois le chiffre d'affaire ne semblent pas dissuader les acheteurs: c'est une hausse impulsive liée à une vague de rachats, trop tôt pour dire si elle sera durable, il faudra d'abord refranchir la résistance oblique des 187E.



