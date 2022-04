Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau: +29,4 % de chiffre d'affaires en 2021-2022 information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 09:48









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau a publié ses résultats annuels. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 1312,9 millions d'euros, en hausse de 27,3 % en organique, intégrant une progression de +9, 2 % de l'effet mix-prix et une augmentation exceptionnelle des volumes de 18, 2 %. Le groupe a ainsi généré une croissance organique de +29,4 % par rapport à 2019-2020.



En données publiées, le CA a progressé de +30 %.

L'ensemble des régions ont contribué à la bonne performance du groupe. La région Amériques a généré une croissance de +30 %, soit +54, 2 % par rapport à l'année 2019-2020.



Dans le détail, la division Cognac fait +26,3 % en organique en 2021-2022 soit +30,7 % par rapport à l'année 2019-2020.



Avec une croissance organique de +31,7 %, la division Liqueurs et spiritueux s'affirme comme le second pilier de croissance du groupe (+27,5 % par rapport à 2019-2020).



Fort de ses chiffres, Rémy Cointreau réitère ses prévisions d'une croissance organique très forte de son résultat opérationnel courant.





