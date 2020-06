Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy Cointreau : +11,3% à 123,9E, record et +13% annuel Cercle Finance • 04/06/2020 à 17:47









(CercleFinance.com) - Remy Cointreau rassure avec la publication de ses trimestriels et s'envole de +11,3% à 123,9E, : le titre vient d'inscrire un nouveau record absolu et porte son gain annuel à près de +13%. Le prochain objectif pourrait se situer vers 140E... Cet indice continue d'être porté par les valeurs de la 'tech' (Micron bondit de +5%, Qualcomm de +3%) mais également par l'envolée de près de +30% du titre American Airlines dont le patron, Doug Parker, serait en train de négocier avec le département du Trésor américain un prêt de 4,75 milliards de dollars, selon une information de Bloomberg.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +11.27%