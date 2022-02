Remake Asset Management lance Remake Live, une SCPI inclusive des métropoles

(AOF) - Nicolas Kert et David Seksig, deux experts de la gestion de fonds immobiliers, créent une société de gestion dans l'immobilier baptisée Remake Asset Management. La première offre de cette société, la SCPI Remake, a été conçue pour capturer de manière opportuniste les tendances démographiques et économiques de métropoles en plein essor. C'est une façon d'investir sur des tendances de fond accélérées par le Covid, notamment les nouveaux modes de travail (co-working, travail à distance) et d'hébergement (par exemple, le co-living, les résidences gérées).

Cette SCPI sera investie de façon diversifiée en immobilier professionnel (bureaux, commerces, hébergements gérés, etc.) en périphérie des métropoles françaises et européennes (par exemple en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Espagne).

Soucieuse de répondre à la prise de conscience des épargnants, Remake se veut inclusive. Ainsi, 5 à 10 % des fonds collectés sont destinés à l'investissement immobilier social (par exemple, des logements sociaux).

Remake Asset Management entend soutenir les associations ou les entreprises solidaires en lien avec les problématiques d'accès au logement ou aux services publics dans ces territoires.

Cette stratégie suscite l'intérêt des investisseurs. 20 millions d'euros ont déjà été collectés auprès de membres dits fondateurs, assureurs et clients privés conseillés dans leur patrimoine.

Parallèlement, un acteur institutionnel de renom s'est engagé pour un premier accompagnement à hauteur de 30 millions d'euros sur 2022.

Pour ouvrir l'épargne à tous, Remake Live n'impose pas de commission de souscription, contrairement à la majorité des SCPI sur le marché, et le seuil de souscription est fixé à 200 euros, à partir de mars 2022. Une commission de retrait est appliquée afin d'encourager les investissements de long terme pendant les 5 premières années seulement.

Remake vise avec cette SCPI un taux de rentabilité interne (TRI) de 5,9% sur 10 ans et un taux de distribution prévisionnel de 5,5% par an.

Nicolas Kert, président de Remake, a déclaré : " Remake Asset Management veut réconcilier performance et utilité en immobilier, c'est-à-dire placer l'épargne longue là où nous vivons, là où les besoins sont les plus importants, et où les leviers de performance potentielle sont multiples. Remake repose sur notre volonté collective d'agir pour un monde plus inclusif et bienveillant. "

David Seksig, directeur général de Remake, a ajouté : " Remake Live vise, via une approche géographique, à surperformer le marché des SCPI, en investissant très en amont dans des territoires susceptibles d'intégrer les métropoles. Afin d'accompagner ces territoires dans leur mutation, elle investira aussi dans des actifs à fort contenu social. "