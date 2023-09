Relyens et Sienna Private Credit s'engagent pour la transition écologique des collectivités

(AOF) - Relyens et Sienna Private Credit ont décidé d'orienter leur fonds lancé en 2018 dédié aux collectivités pour se concentrer sur le financement de la transition écologique. Le règlement du Fonds Commun de Titrisation, renommé Relyens Investissements et Territoires, a été adapté afin qu'il investisse exclusivement dans des projets durables liés à la transition énergétique, à la rénovation et la construction de bâtiments efficients, la gestion des déchets et le traitement de l'eau, le transport propre ainsi que l'adaptation au changement climatique.

Avec cette évolution, le Fonds s'inscrit en cohérence avec la raison d'être de Relyens qui le pousse à agir et innover, aux côtés de celles et ceux qui œuvrent à l'intérêt général, pour construire un monde de confiance.

Pour matérialiser ces nouvelles ambitions, Relyens a décidé de renforcer ses capacités d'investissement de 20 millions d'euros en 2023 portant la taille totale du fonds à 95 millions d'euros.

Relyens et Sienna Private Credit annoncent les deux premiers investissements à hauteur de 10 millions d'euros réalisés sous cet engagement pour accompagner la métropole de Nice.

Ces fonds visent à financer la construction d'une ligne de bus électrique à haut niveau de service permettant de décongestionner la ligne 1 du tramway, ainsi que la phase 2 des travaux d'aménagement de la promenade du Paillon qui s'étend sur 8 hectares de verdure en centre-ville, avec la plantation d'une forêt urbaine séquestrant du CO2.