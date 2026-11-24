Les actions de Reliance Worldwide Corp RWC.AX ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis 20 mois après que AustralianSuper, le plus grand fonds de pension du pays, a annoncé qu'il soutiendrait le projet de rachat du fabricant de matériel de plomberie par Brookfield BN.TO , d'un montant de 2,53 milliards de dollars australiens.

En septembre , Reliance Worldwide avait accepté un accord de mise en œuvre en vertu duquel Brookfield Capital Partners et ses filiales acquerraient l’intégralité des actions de la société australienne au prix de 3,38 dollars australiens par action en numéraire, valorisant ainsi l’entreprise à 2,53 milliards de dollars australiens

Les actions de Reliance Worldwide ont bondi de 12,1 % à 5,08 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis la mi-mars 2025, tandis que l’indice .AXJO , qui reflète l’ensemble du marché, a progressé de 1,6 %

Reliance Worldwide a indiqué qu’Aurora Bidco, le soumissionnaire dans le cadre de cette opération, avait reçu une confirmation écrite du Comité d’examen des investissements étrangers (Foreign Investment Review Board) concernant cette opération, obtenant ainsi toutes les autorisations réglementaires requises

AustralianSuper détenait environ 18,49 % des actions de Reliance Worldwide à la clôture des marchés le 20 novembre, a indiqué le fonds de retraite dans un communiqué. Il s'agit du principal actionnaire de la société, selon les données de LSEG

AustralianSuper a déclaré qu’il avait l’intention de voter en faveur du rachat par Brookfield lors de l’assemblée générale de Reliance Worldwide prévue la semaine prochaine, en l’absence d’une proposition plus avantageuse

Reliance Worldwide a déclaré le mois dernier qu’aucun soumissionnaire concurrent ne s’était manifesté au cours de la procédure de « go shop » prévue dans le cadre de l’acquisition, ce qui a conduit le conseil d’administration à réaffirmer sa recommandation unanime aux actionnaires de soutenir l’opération