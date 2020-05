Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Relance européenne-La Commission veut panacher prêts et subventions Reuters • 19/05/2020 à 14:44









(Actualisé avec Heiko Maas, contexte) BRUXELLES, 19 mai (Reuters) - La Commission européenne ne reprendra pas telle quelle l'idée franco-allemande dans ses propres recommandations concernant le fond de relance post-pandémique, attendues la semaine prochaine, mais elle proposera de panacher prêts et subventions, a déclaré mardi son porte-parole. "Dans notre proposition, il y aura un équilibre entre subventions et prêts. Nous verrons quel sera cet équilibre lorsque nous présenterons notre proposition la semaine prochaine", a déclaré Eric Mamer, porte-parole de la Commission, lors d'un point de presse. Paris et Berlin ont proposé lundi la création d'un fonds de relance doté de 500 milliards d'euros levés par la Commission, qui accorderait des aides aux régions et aux Etats de l'Union les plus touchés par la crise du coronavirus. Ces sommes seraient empruntées sur les marchés par la Commission à des taux plus avantageux que ce qu'obtiendraient des Etats aux finances publiques en difficulté comme l'Italie par exemple ou la France, dont les notes de crédit sont inférieures au triple A de la Commission. La Commission les redistribuerait via le cadre financier pluriannuel, le budget européen qui court sur la période 2021-2027. Elles seraient remboursées ultérieurement, toujours dans le cadre budgétaire européen. Mais plusieurs Etats dits "frugaux", comme l'Autriche ou les Pays-Bas, sont réticents à l'idée de simples transferts budgétaires vers des Etats membres, et préfèrent l'option de prêts (remboursables) aux Etats les plus touchés. "Notre position demeure inchangée", prévenait dès lundi soir le chancelier autrichien Sebastian Kurz. "Nous sommes prêts à aider les pays les plus touchés par des prêts. Nous attendons que le prochain (cadre budgétaire pluriannuel de l'UE) reflète les nouvelles priorités et non qu'il relève le plafond." L'aide d'urgence de l'Union européenne doit prendre la forme des prêts remboursables et pas de subventions, martèle Vienne via une déclaration de la chancellerie ce mardi. "Nous continuerons à faire preuve de solidarité et à soutenir les pays les plus touchés par la crise du (coronavirus), mais cela doit se faire par le biais de prêts et non par le biais de subventions", insiste la chancellerie, cité par le quotidien Die Presse. A Berlin, le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas s'est dit "très confiant" dans la capacité de Paris et Berlin à rallier un large accord sur leur plan. "C'est une première étape vers une solution européenne, nous devrons en discuter les détails dans le cadre européen, mais nous sommes convenus que nous devions trouver une solution rapidement", a-t-il ajouté. Le prochain Conseil européen est prévu les 18 et 19 juin prochain. "La question jackpot, c'est la taille et la répartition entre prêts et subventions. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Le processus est extrêmement fragile", confiait vendredi soir un haut responsable européen. (Jan Strupczewski avec Marine Pennetier à Paris et Madeline Chambers à Berlin version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

