Rehn (BCE) se dit ouvert au débat sur les "anges déchus"

HELSINKI, 9 juin (Reuters) - Olli Rehn, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, dit avoir un esprit ouvert concernant la possibilité pour l'institution d'étendre ses achats à des obligations d'entreprises récemment tombées en catégorie spéculative. La BCE accepte en collatéral les obligations venues grossir l'univers de la dette à haut rendement ("high yield") à cause de la crise du coronavirus mais n'achète pas directement la dette de ces "anges déchus" ("fallen angels"), à la différence de la Réserve fédérale, qui a récemment franchi le pas. "En ce qui concerne la possibilité d'acheter des obligations 'high yield', c'est quelque chose que l'on peut envisager et je regarde les différentes options avec un esprit ouvert", a déclaré mardi le gouverneur de la Banque de Finlande. "Mais nous n'avons pas eu de discussion sérieuse là-dessus et je préfère attendre une première discussion en interne avant de me prononcer publiquement sur le sujet", a-t-il ajouté. La BCE a reconnu que les dégradations d'obligations d'entreprise qui se profilent présentaient un risque pour le marché du crédit et pour la stabilité financière, le marché du "high yield", relativement petit, pouvant avoir du mal à absorber un flot important de nouveaux venus. (Anne Kauranen et Balazs Koranyi; version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

