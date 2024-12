Regroupement germanique dans la mode en ligne face à la Chine

Le groupe allemand de vente de vêtements en ligne Zalando va acquérir son concurrent national About You pour 1,1 milliard d'euros ( AFP / DANIEL ROLAND )

Le groupe allemand de vente de vêtements en ligne Zalando va acquérir son concurrent national About You pour 1,1 milliard d'euros, avec l'ambition de créer un rival européen face aux mastodontes chinois du low-cost dans le secteur.

"Les deux entreprises se complètent idéalement", a estimé mercredi le co-fondateur et président de Zalando, Robert Gentz, en justifiant l'opération qui a créé la surprise.

Zalando, basé à Berlin, va avaler l'entreprise de Hambourg About You pour "façonner ensemble le commerce de la mode en ligne et du lifestyle en Europe", indique un communiqué des entreprises.

Ces deux sociétés allemandes, qui évoluent dans un secteur très concurrentiel, espèrent créer un leader européen pour tenir tête aux géants chinois présents sur le marché : Shein, spécialisé dans la mode à bas-prix, et Temu, dont la mode pas chère est un segment par d'autre dans un portefeuille plus généraliste.

Ces deux plates-formes ont bousculé le marché avec des stratégies de tarifs agressives et une large gamme de produits fabriqués depuis des usines chinoises, à faibles coûts.

La France est devenue le deuxième marché européen de Temu, avec 12 millions de destinataires par mois, derrière l’Allemagne avec 16,3 millions, en proposant un choix pléthorique de produits: vêtements, mais aussi jouets, décoration, outils, high-tech…

- La Bourse sanctionne -

L'offre du groupe Zalando, basée sur un prix de 6,50 euros par action About You, représente une prime de 107 % par rapport au cours moyen pondéré sur 3 mois des actions de la cible, dont il compte acquérir à terme 100% des parts.

A la tête d'un groupe d'actionnaires de référence qui détiennent ensemble 73% des parts d'About You, le groupe hambourgeois de logistique Otto va céder toute sa participation à Zalando.

La transaction devrait être finalisée à l'été 2025, après avoir satisfait les réglementations nécessaires.

Lors de son introduction en Bourse en 2021, About You était valorisé à près de quatre milliards d'euros. Son rachat, qui le valorise désormais 1,1 milliard d'euros, permet à Zalando de faire une bonne affaire.

Malgré tout, le titre Zalando perdait à 11H00 GMT 4,40% à la Bourse de Francfort, bon dernier d'un indice Dax grappillant 0,07%.

- Marques conservées -

Zalando prévoit, grâce à sa collaboration avec About You, de mettre en place une stratégie à deux marques, permettant à chaque entité de conserver son identité propre.

Le groupe berlinois, lancé en 2008 en démarrant avec un choix de chaussures en ligne, propose aujourd'hui à ses plus de 50 millions de clients dans près de 30 pays une sélection de plus de 6.000 marques de lifestyle.

About You, créé en 2014, s'adresse à un public axé sur la mode jeune, en comptant 12 millions de clients actifs. Elle se distingue notamment par ses nombreuses collaborations avec des vedettes.

La fusion de Zalando et About You renforce aussi leur offre pour les clients professionnels. Les deux entreprises proposent des plateformes permettant aux commerçants de vendre leurs produits via plusieurs canaux. Ces systèmes seront bientôt intégrés pour créer une solution censée être plus performante.

Zalando ambitionne via l'opération d'atteindre des synergies à long terme, générant des réductions de coûts d'environ 100 millions d’euros par an.