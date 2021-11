Regeneron : son cocktail d'anticorps monoclonaux pourrait être moins efficace contre l'Omicron

(AOF) - Regeneron indique qu'il n'existe à ce jour aucune donnée directe permettant de tester la résistance de la variante Omicron à l'immunité induite par le vaccin et à l'immunité véhiculée par les anticorps monoclonaux. Pour autant, la biotech américaine ajoute que des analyses in vitro antérieures et la modélisation structurelle des mutations individuelles présentes dans la variante Omicron indiquent qu'il pourrait y avoir une activité de neutralisation réduite de l'immunité induite par les vaccins et par les anticorps monoclonaux, y compris son cocktail.

