Regeneron : Sanofi veut céder sa participation

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce son intention de céder sa participation au capital de Regeneron par voie d'offre publique et de rachat d'actions par Regeneron, précisant toutefois que ces opérations n'auront aucun impact sur leur collaboration en cours. Le Français détient actuellement 23,2 millions d'actions ordinaires de l'Américain, soit une participation d'environ 20,6%. Regeneron a accepté de lui racheter pour cinq milliards de dollars de ses actions, sous réserve de la finalisation de l'offre publique. 'A l'issue de l'offre et du rachat d'actions de Regeneron, Sanofi détiendra environ 400.000 actions ordinaires de Regeneron, que l'entreprise conservera en soutien de sa collaboration actuelle avec Regeneron', ajoute le géant français de la santé.

Valeurs associées REGENERON PHARMA NASDAQ +1.59%