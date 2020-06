Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Regeneron : Sanofi a cédé l'essentiel de sa participation Cercle Finance • 01/06/2020 à 08:58









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la clôture de la vente de ses 13 millions d'actions ordinaires Regeneron par voie d'offre publique, au prix de 515 dollars l'action, l'option de surallocation ayant été pleinement exercée par les banques coordinatrices. Le laboratoire pharmaceutique français fait part également du rachat, par Regeneron, de 9,8 millions de ses actions ordinaires directement à Sanofi pour une valeur approximative de cinq milliards de dollars. L'offre a permis à Sanofi de vendre l'intégralité de sa participation au capital du groupe de santé américain (exception faite de 400.000 actions qu'il conserve) pour un produit brut total de 11,7 milliards de dollars.

Valeurs associées REGENERON PHARMA NASDAQ +5.98%