REGENERON restructure l'accord de collaboration avec SANOFI

(AOF) - Regeneron pourrait débuter la séance en repli, pénalisé par les propos de Sanofi. A l'occasion de sa réunion investisseurs, le groupe pharmaceutique français a indiqué qu'il pourrait monétiser sa part de 26,1% dans son homologue américain acquise en plusieurs fois à partir des années 2000. Par ailleurs, les deux groupes ont annoncé leur intention de restructurer leur collaboration sur les anticorps dans une optique de simplification. Cette restructuration concerne plus particulièrement Kevzara (sarilumab) et Praluent (alirocumab) et donnera lieu à la mise en place d'un accord de redevances.

Aux termes de la restructuration proposée, Sanofi devrait obtenir les droits exclusifs mondiaux sur Kevzara.

S'agissant de Praluent, Regeneron devrait obtenir les droits exclusifs sur le territoire des États-Unis et Sanofi les droits hors États-Unis.

Selon les termes de l'accord proposé, chacune des parties sera seule responsable du financement des dépenses de développement et de commercialisation relatives à leurs territoires respectifs.

Ces évolutions ont pour objectif de simplifier et d'accroître l'efficacité des activités liées à ces produits. Les modalités de la collaboration relative à Dupixent (dupilumab) resteront inchangées. La finalisation de ce projet d'accord devrait intervenir au premier trimestre 2020.