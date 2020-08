Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Regeneron : partenariat avec Roche contre la Covid-19 Cercle Finance • 19/08/2020 à 09:35









(CercleFinance.com) - Roche et Regeneron annoncent regrouper leurs forces dans la lutte contre la Covid-19 pour développer, fabriquer et distribuer à travers le monde REGN-COV2, la combinaison d'anticorps antivirale expérimentale de Regeneron. 'REGN-COV2 pourrait apporter une option de traitement fort demandée aux personnes connaissant déjà les symptômes de la Covid-19 et a le potentiel de prévenir l'infection de celles exposées au virus, ralentissant ainsi la propagation de la pandémie', expliquent-ils. Les deux laboratoires pharmaceutiques estiment que leur collaboration peut multiplier par au moins 3,5 la capacité actuelle d'approvisionnement de REGN-COV2. Regeneron serait en charge de la distribution aux Etats-Unis et Roche, dans le reste du monde.

Valeurs associées REGENERON PHARMA NASDAQ -0.34%