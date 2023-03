Regeneron : la FDA approuve l’usage d’Evkeeza pour les enfants âgés de 5 à 11 ans

(AOF) - Le laboratoire américain Regeneron annonce que la FDA, l’autorité américaine chargée des produits de santé, étend l’autorisation de son produit Evkeeza aux enfants âgés de 5 à 11 ans atteints d'hypercholestérolémie familiale homozygote (HoFH), une maladie héréditaire caractérisée par un taux extrêmement élevé de cholestérol à lipoprotéines de basse densité. Evkeeza a été initialement approuvé en février 2021 comme adjuvant à d'autres thérapies hypolipidémiantes chez les personnes âgées de 12 ans et plus atteintes de HoFH .

L'hypercholestérolémie familiale est une maladie héréditaire extrêmement rare qui touche environ 1 300 personnes aux États-Unis et constitue la forme la plus grave de l'hypercholestérolémie familiale (HF). Elle survient lorsque deux copies des gènes responsables de l'hypercholestérolémie familiale sont héritées, une de chaque parent.

Les personnes atteintes d'hypercholestérolémie familiale sont plus susceptibles de souffrir d'un cancer du poumon, tandis que celles atteintes d'hypercholestérolémie sont exposées à un risque de maladie athéroscléreuse prématurée et d'accidents cardiaques dès l'adolescence.

