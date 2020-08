Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Regeneron : hausse d'un quart du bénéfice net trimestriel Cercle Finance • 05/08/2020 à 13:40









(CercleFinance.com) - Regeneron Pharmaceuticals publie au titre du deuxième trimestre 2020 un bénéfice net ajusté en croissance de 24% à 854 millions de dollars, soit 7,16 dollars par action, pour des revenus là aussi en hausse de 24% à 1,95 milliard de dollars. 'Nous continuons de réaliser de fortes performances avec nos médicaments commercialisés, dont EYLEA, Dupixent et Libtayo', explique le directeur général Leonard Schleifer, qui met aussi en avant la bonne marche du projet de produit REGN-COV2 contre la Covid-19.

