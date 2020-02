Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Regeneron : entouré après un relèvement de broker Cercle Finance • 25/02/2020 à 15:39









(CercleFinance.com) - Regeneron s'adjuge 5% sur les premiers échanges sur le Nasdaq, soutenu par des propos favorable de Jefferies qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 355 à 492 dollars sur le titre du laboratoire pharmaceutique. Le broker met en avant les évènements adverses récents sur le Beovu de Novartis qui vont selon lui 'probablement freiner l'adoption' de ce médicament et ainsi minimiser le risque concurrentiel pour la franchise Eylea de Regeneron.

Valeurs associées REGENERON PHARMA NASDAQ +5.95%