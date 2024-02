Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Regeneron: BPA ajusté en repli de 6% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Regeneron publie un chiffre d'affaires de 3,43 milliards de dollars au titre du 4e trimestre 2023, en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice net ajusté ressort en repli de 6%, à 1366 M$, soit un BPA ajusté de 11,86$, en repli de 6% mais supérieur aux attentes du consensus.



Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 13,1 milliards de dollars, en hausse de 8% par rapport à 2022, pour un bénéfice net ajusté de 5,04 milliards de dollars (-2%) et un BPA de 43,79$ (-3%).



'En 2024, nous prévoyons de continuer à investir massivement dans la R&D interne, en favorisant l'exécution commerciale et en déployant prudemment des capitaux pour le développement commercial et les rachats d'actions, ce qui devrait permettre de mieux positionner la Société et de générer une croissance durable et de la valeur sur le long terme pour les actionnaires', a indiqué en substance Robert E. Landry, directeur financier de Regeneron.



Pour 2024, Regeneron prévoit d'investir entre 4,3 et 4,5 milliards de dollars en R&D (en données ajustées), ainsi qu'entre 2,5 et 2,65 milliards de dollars en SG&A (soit en Frais Généraux & Administratifs, là encore en données ajustées).







