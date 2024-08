Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Regeneron: BPA ajusté en hausse de 13% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Regeneron publie un chiffre d'affaire de 3547 M$ au titre du 2e trimestre, en hausse de 12% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'entreprise de biotechnologie américaineenregistre un bénéfice net ajusté (non-GAAP) de 1351 M$, en hausse de 14%, laissant apparaître un BPA ajusté de 11,56$, en hausse de 13%.



' Nos résultats financiers du deuxième trimestre reflètent la dynamique continue de notre activité, illustrée par une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et des bénéfices ', a déclaré Christopher Fenimore, vice-président senior des finances et directeur financier de Regeneron.





