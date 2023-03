Regeneron attendu en forte hausse après le succès du Dupixent contre la BPCO

(AOF) - Regeneron attendu en forte hausse après avoir annoncé que le Dupixent, développé avec Sanofi, pourrait devenir le premier médicament biologique contre la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Sanofi souligne dans son communiqué que cette maladie est la troisième grande cause de décès dans le monde et qu’aucun nouveau traitement n’a été approuvé depuis plus de dix ans. "Dupixent a le potentiel d'un blockbuster pour la BPCO " affirme Jefferies, soulignant que la BPCO est une indication difficile, aucun produit biologique n'ayant encore démontré son efficacité.

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.