Regeneron : arrêt d'un essai dans le Covid-19

(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals annoncent l'arrêt de l'essai de phase III de Kevzara (sarilumab) 400 mg mené aux États-Unis chez des patients présentant une infection Covid-19 nécessitant une ventilation mécanique, faisant part d'événements indésirables. Les deux groupes de santé expliquent aussi que cet essai n'a pas atteint ses critères d'évaluation primaire et secondaires lorsque Kevzara a été ajouté aux meilleurs soins de soutien, comparativement aux meilleurs soins de soutien seulement (placebo). Ils précisent toutefois qu'un essai distinct, piloté par Sanofi et reposant sur un schéma posologique différent, reste actuellement mené en dehors des États-Unis auprès de patients hospitalisés pour une forme sévère et critique de Covid-19.

Valeurs associées REGENERON PHARMA NASDAQ +2.18%