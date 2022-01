Regain de nervosité sur les marchés

(AOF) - Journée difficile pour les marchés actions européens emportés par le net repli de Wall Street. Le CAC 40 a cédé 0,94% à 7 133,83 points. L'Euro Stoxx 50 a perdu 0,77% à 4 269,16 points. Aux Etats-Unis, la sanction est encore plus lourde. Vers 17h30, le Dow Jones trébuche de 1,4% et le Nasdaq, de 1,9%.

La séance a mal débuté en raison d'un regain de craintes concernant un resserrement plus brutal que prévu de la politique monétaire de la Fed. Face à l'inflation galopante, les investisseurs redoutent que la réunion de la Réserve Fédérale prévue la semaine prochaine débouche sur l'annonce d'une forte accélération de la réduction des rachats d'actifs qui ouvrirait voie à un premier relèvement des taux directeurs dès le mois de mars.

Cette inquiétude se reflète sur les marchés obligataires où le rendement du 10 ans américain a atteint ce matin sont plus haut niveau depuis janvier 2020.

La récente envolée des cours du pétrole, principal contributeur de l'inflation, conforte un peu plus les anticipations des opérateurs. Or, certains redoutent que la Fed ne fasse en réalité un mauvais choix en durcissant trop violemment sa politique monétaire alors que la reprise américaine commence à montrer des signes d'essoufflement.

Ainsi, l'indice manufacturier de l'État de New-York, qui mesure le niveau d'activité dans ce secteur dans la région, est tombé à -0,7 au mois de janvier, bien loin des attentes des économistes qui le voyaient à 25. Il avait atteint 31,9 en décembre.

Pour noircir un peu plus le tableau du jour, Goldman Sachs, à l'instar de ses concurrents Citigroup et JPMorgan, a dévoilé des profits trimestriels plus faibles que prévu en raison d'une progression élevée de ses coûts. Résultat, le titre de la puissante banque d'affaires chute de plus de 8%.

A la Bourse de Paris, les valeurs technologiques ou fortement valorisées ont été pénalisées par la hausse des taux. Worldline a perdu 3,9%, Teleperformance, 2,7% et Legrand, 2,4%.

Contre la tendance, Thales s'est adjugé 1,8%, soutenu par son statut de "valeur refuge défensive". TotalEnergies a gagné 1,5% dans le sillage du pétrole.