Regain d'inquiétudes concernant une nouvelle vague de Covid-19

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé résolument dans le rouge ce mercredi, sur fond de craintes concernant une nouvelle vague épidémique de Covid-19. Ainsi, le CAC 40 a perdu 2,85% à 4 344,95 points et l'EuroStoxx 50 a abandonné 2,55% à 2 810,55 points. A Wall Street, la tendance est également déprimée en fin d'après-midi : le Dow Jones et le Nasdaq Composite cèdent respectivement 1,90% et 1,33%.

Ce climat d'inquiétudes découle des nouveaux cas de Covid-19 découverts en Chine et en Corée du Sud. Les mises en garde du docteur Fauci (l'un des experts à la Maison Blanche) contre un déconfinement trop rapide, ont également pesé.

Dans l'après-midi, le discours de Jerome Powell n'a pas permis d'infléchir la tendance. En substance, le président de la Fed a prévenu que les dommages causés par la pandémie de Coronavirus pourraient être durables, tout en excluant le recours à des taux d'intérêt négatifs.

En parallèle, les statistiques du jour ont de nouveau illustré les dégâts provoqués par la pandémie : la production industrielle a chuté de 11,3% dans la zone euro en mars et le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni s'est contracté de 2% au premier trimestre.

Au chapitre des valeurs, Virbac (+11,02%) a profité de la cession de sa marque américaine Sentinel au géant américain Merck & Co pour 400 millions de dollars en cash et Scor (+2,20%) a bénéficié d'un regain de spéculations concernant une nouvelle tentative de Covéa pour se rapprocher du réassureur.

En revanche, l'Oréal a perdu 3,12% après l'annonce de sa décision de ne finalement pas relever son dividende 2019. JCDecaux (-3,55%) et Eiffage (-2,03%) ont également achevé la séance dans le rouge, dans le sillage de leur publication du premier trimestre.