Regain d'attrait constaté sur le marché de la dette souveraine

L'année a bien démarré pour les titres de dette souveraine dans un marché obligataire qui revient "à une situation normale" après une très longue période de taux bas voire nuls, ont observé mardi plusieurs acteurs français du secteur.

"Les titres d'Etat sont dans une situation positive aujourd'hui, ils sont entourés de beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs", a déclaré Xavier Musca, patron du Crédit Agricole CIB au cours d'une table ronde organisée à la conférence annuelle de l'opérateur boursier Euronext.

"De nouveaux investisseurs de plus long terme se présentent, notamment des fonds asiatiques et du Proche Orient", selon lui. Ces derniers bénéficient "du supplément de ressources que leur procure l'envol des prix de l'énergie" pour "réinvestir et se remettre sur des titres qu'ils avaient négligés jusqu'à présent".

La donne a changé avec le début des hausses des taux décidées par les banques centrales l'an dernier face à l'inflation, après des années de politique monétaire accommodante, rendant les rendements plus attractifs.

Après des taux nuls il y a plus d'un an, les taux français évoluent aujourd'hui autour de 3%.

Depuis 2015, la politique monétaire de la zone euro était très expansionniste, les liquidités abondaient sur le marché pour relancer l'activité économique, la Banque centrale européenne (BCE) rachetant massivement aux banques de la dette privée et publique.

"On revient vers une situation normale où on a un équilibre offre/demande non administré" et une moindre intervention de la BCE, constate Cyril Rousseau, patron de l'Agence France Trésor, qui gère la dette de l'Etat français, qualifiant le phénomène de "plutôt sain".

"Plus que jamais on va veiller à diversifier nos investisseurs" alors que "pendant des années, cette diversification n'était pas forcément possible ni nécessaire", selon lui.

Ce regain d'attractivité pour la dette souveraine doit beaucoup à la solidarité européenne, soulignent les experts.

"A ce stade, si ce marché se porte bien c'est par la conjonction d'une grande responsabilité des acteurs européens, une solidarité réelle entre les Etats membres de la zone euro, une grande cohésion politique", note M. Musca.

Un avis partagé par M. Rousseau: "l'action de la BCE pour lutter contre la fragmentation de la zone fonctionne de façon extrêmement impressionnante" dans ce contexte de hausses des taux.

Cette absence de fragmentation des dettes de la zone euro, avec des écarts contenus entre les taux des différents pays, "démontre qu'il y a une grande confiance des investisseurs", souligne Emmanuelle Assouan, directrice générale déléguée de la Banque de France, chargée du pôle de stabilité financière.

