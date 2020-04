Refroidie par le FMI, la Bourse de Tokyo finit en recul

La Bourse de Tokyo a terminé mercredi en repli, visiblement inquiète des prévisions du Fonds monétaire international (FMI), qui anticipe une contraction d'environ 3% de l'économie mondiale en 2020, la pire depuis la Grande Dépression.

Alors qu'il avait gagné plus de 3% la veille, l'indice vedette Nikkei a terminé la séance sur une baisse de 0,45% à 19.550,09 points. L'indice élargi Topix a cependant terminé quasiment stable (-0,04% à 1.434,07 points).

La récession mondiale qui s'annonce face à la pandémie de Covid-19 pourrait être encore plus sévère si les mesures de confinement ne sont pas levées d'ici fin juin et si l'activité économique ne reprenait pas au second semestre, a encore prévenu mardi le FMI.

L'institution mise par ailleurs sur une contraction de 5,2% du Produit intérieur brut (PIB) du Japon cette année, dont la croissance s'essoufflait déjà avant même l'irruption du coronavirus.

Au-delà de prises de bénéfices après les gains élevés de la veille, les investisseurs à Tokyo s'inquiètent également de la situation du Japon face à la pandémie.

"Alors que le président Trump envisage de rouvrir l'économie (américaine, NDLR), le Japon est toujours dans une phase d'accélération du nombre des infections. Cela rend les investisseurs méfiants", a relevé SMBC Nikko Securities dans une note.

Du côté des valeurs

La grande majorité des secteurs sur le Nikkei ont terminé en retrait, principalement l'énergie, l'immobilier et les services financiers, tandis que la distribution d'énergie et la santé ont progressé.

VALEURS CYCLIQUES EN SOUFFRANCE: les titres des constructeurs automobiles nippons ont tous terminé en recul, à l'instar de Honda (-0,82% à 2.371 yens), Nissan (-1,96% à 369,2 yens) et Toyota (-0,18% à 6.738 yens).

Des valeurs d'autres secteurs étroitement dépendants des exportations ont suivi le même mouvement comme le fabricant de robots industriels Fanuc (-2,54% à 14.760 yens) ou le sidérurgiste Nippon Steel (-3,46% à 833,70 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était en hausse face au dollar, à raison d'un dollar pour 107,09 yens vers 07H10 GMT contre 107,22 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise se renforçait également face à l'euro, qui s'échangeait pour 117,38 yens contre 117,73 yens la veille.

La monnaie européenne était aussi en recul face au dollar, à raison d'un euro pour 1,0961 dollar contre 1,0980 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché pétrolier était toujours groggy mercredi, après avoir lourdement chuté la veille aux Etats-Unis.

Les investisseurs doutent de plus en plus que les coupes de production récemment annoncées par les principaux pays exportateurs d'or noir suffisent à compenser l'écroulement de la demande mondiale.

Vers 07H25 GMT le prix du baril de brut américain WTI était en légère hausse (+0,2% à 20,15 dollars), mais celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 1,96% à 29,02 dollars.

