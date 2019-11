Réformes des retraites : onze syndicats d'Air France appellent à manifester

Deuxième syndicat de l'entreprise, la CFDT ne s'est pas jointe à l'appel.

Un Airbus A318-111 d'Air France. ( AFP / PASCAL PAVANI )

La réforme des retraites continue à rassembler contre elle. Vendredi 22 novembre, onze syndicats d'Air France ont appelé les salariés de la compagnie aérienne à participer aux manifestations contre la réforme , qui seront organisées le 5 décembre à Paris et "partout sur le territoire".

Les syndicats Alter, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, SNGAF, SNPNC, SUD aérien, Unac, Unsa aérien et Unsa PNC demandent aux salariés d'aller "défendre (leur) régime de retraite" et "exprimer (leur) refus de travailler plus pour gagner moins" , alors que "le gouvernement veut imposer une dégradation majeure (du) système de calcul des retraites". "Tout est prévu pour amener le salarié à un âge réel de départ à 64 ans", dénoncent les onze organisations dans leur appel intersyndical.

Alliée à l'UNPNC (hôtesses et stewards) et deuxième syndicat de l'entreprise, la CFDT n'appelle pas à manifester .