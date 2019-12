Réforme des retraites : pourquoi l'investissement durable garantit les réserves sur le long terme

Alors que débutent les mouvements sociaux contre la réforme des retraites, Novethic se penche sur le financement du système, qui se trouve en risque du fait du vieillissement de la population. Pour cela, un fonds de réserve universel doit être créé. La manière dont il sera placé sera cruciale pour lui permettre de faire grandir ses actifs et de jouer son rôle de tampon en cas de choc démographique ou économique.

Un mouvement de grève très suivi contre la réforme des retraites débute ce jeudi 5 décembre. Le gouvernement veut unifier les multiples régimes de retraites liés à diverses professions. Le rapport de juillet 2019 de Jean-Paul Delevoye, le Haut-commissaire à la réforme des retraites, prévoit également de réunir la gestion de toutes les réserves de ces différentes caisses de retraite, au sein d'un unique fonds. Ce fonds de réserve universel doit garantir sa pérénnité.

À quoi servent les réserves ?

Les réserves servent, en partie, à réconcilier l'évolution antagoniste du nombre de retraités et du nombre d'actifs. La démographie française ne joue pas en faveur du paiement des pensions, vu le vieillissement de la population générale. Selon le Comité d'orientation des retraites, on compte aujourd'hui 1,7 actif pour un retraité. Ce ratio devrait passer à 1,6 en 2030 et à 1,3 en 2070.

Les sommes mises en réserves par les différents régimes servent justement à compenser l'effet du vieillissement de la population, en venant compléter si nécessaire le paiement des pensions. Elles peuvent également être sollicitées en cas de choc conjoncturel. Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR), créé en 2001, a ainsi été institué pour faire face au passage à la retraite des baby-boomers. Son rôle a été repositionné en 2010, pour combler la dette du régime de protection sociale, regroupée dans la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades).

Que prévoit la réforme pour les réserves ?

Selon les préconisations du rapport de Jean-Paul Delevoye, un fonds de réserve universel devrait être créé pour regrouper les excédents de tous les régimes. Selon le Comité d'orientation des retraites, le montant total des réserves en France s'élevait à 127 milliards d'euros à fin 2017, dont près de 36 milliards d'euros pour le FRR et 136,9 milliards d'euros pour les autres régimes (Agirc-Arco, etc.), auquel est déduite la dette détenue par la Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (Cades) de 46 milliards d'euros.

Cette unification a fait bondir les caisses excédentaires, qui ne veulent pas servir à combler les déficits des autres. Le rapport de Jean-Paul Delevoye précise que "seule la part des réserves rigoureusement nécessaire à la couverture des engagements sera transférée". Les caisses de retraite pourront donc en conserver une partie, selon un calcul à définir. En plus des chocs démographiques et économiques, le futur fonds universel devrait également permettre de maintenir la valeur du point de retraite, pour éviter d'avoir à baisser les pensions.

Quelle est la politique d'investissement des réserves ?

Les réserves ont, par nature, vocation à être utilisées sur le long terme. Leurs placements doivent donc garantir un rendement suffisant pour leur permettre de grossir et de combler les accidents de parcours. Le FRR a ainsi réussi à maintenir un niveau d'actifs sous gestion stable du fait des bons rendements enregistrés, malgré les plus de deux milliards d'euros versés tous les ans à la Cades depuis 2010.

Pour cela, les fonds de réserve ont très tôt adopté une stratégie d'investissement responsable, permettant de gérer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le FRR s'est doté d'une stratégie dès 2005, qu'il a fait évoluer régulièrement. Il intègre également le risque climatique à sa gestion et réduit progressivement l'empreinte carbone de son portefeuille d'actifs.

Le futur Fonds de retraite universel devrait être calqué sur le même modèle. Le rapport Delevoye préconise qu'il pourra "participer au financement de l'économie française et consacrer ses placements à des investissements socialement responsables".

Arnaud Dumas, @ADumas5

Pour aller plus loin

Quelle est la différence entre un fonds de réserve et un fonds de pension ?

Un fonds de pension collecte les cotisations de ses bénéficiaires, en vue de leur payer une pension de retraite le moment venu. Il gère ces cotisations sur le long terme, pour s'assurer d'avoir toujours suffisamment d'argent pour payer les retraites. Le fonds de réserve, lui, ne paye pas directement les retraites, il sert de coussin d'amortissement en cas de problème financier du système. En France, il n'existe qu'un seul fonds de pension en France, la Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), gérée par l'Erafp.