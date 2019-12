Réforme des retraites : les concessions obtenues par certaines professions

Les militaires, les policiers, les routiers ou encore les enseignants font partie des professions ayant obtenu des dérogations vis-à-vis du futur "système universel" de retraites.

Le mouvement d'opposition à la réforme des retraites est entré dans sa quatrième semaine. ( AFP / JOEL SAGET )

Plusieurs professions ont obtenu des dérogations pour la préservation de certaines spécificités de leur régime de retraite alors que le mouvement d'opposition à la réforme est entré jeudi 26 décembre dans sa quatrième semaine.

Les hôtesses, stewards et pilotes

Les hôtesses et stewards ont obtenu le maintien de leur caisse autonome de retraite complémentaire, la CRPN, menacée de disparition dans le cadre du projet de fusion des 42 régimes existants. Seuls les hôtesses et les stewards né à partir de 1987 seront concernés par le futur système universel de retraite à points. L'âge de départ à la retraite à 55 ans pour les personnels navigants commerciaux va disparaître progressivement pour les générations nées après 1987, pour converger vers 60 ans.

Côté pilotes, le SNPL France Alpa, syndicat majoritaire et lui aussi membre du collectif SOS Retraites, a obtenu le maintien de la possibilité de partir à la retraite à taux plein à 60 ans et le maintien de la CRPN (caisse de retraite complémentaire) "au-delà de trois plafonds annuels de la sécurité sociale", un référentiel qui permet de déterminer la base de calcul des cotisations sociales.

Les policiers

Les policiers garderont leur régime dérogatoire de retraite. "Dès lors qu'ils occupent des fonctions régaliennes de protection de la population" et "compte tenu des dangers auxquels ils sont exposés", les policiers continueront à "bénéficier des dérogations à l'âge de départ à la retraite", s'était engagé, à la mi-décembre, le ministre de l'Intérieur Christone Castaner. Il s'est également engagé sur un remplacement de leur bonification spéciale, qui leur offre une annuité de cotisation tous les cinq ans, "par une surcotisation du ministère de l'Intérieur".

Les militaires

"Quand on est militaire, on ne touche pas la retraite, on a une pension. C'est différent", a déclaré Emmanuel Macron lors de sa visite aux troupes françaises en Côte d'Ivoire le 21 décembre. Une manière d'indiquer aux militaires qu'ils ne seraient pas concernés par la réforme envisagée et qu'ils conserveraient leur régime spécial.

Les enseignants

Le Premier ministre s'est engagé, le 11 décembre, à ce que la future pension des enseignants reste "comparable au niveau des retraites des fonctions ou métiers équivalents" dans la fonction publique. Cet engagement figurera dans la loi et les revalorisations nécessaires pour maintenir les niveaux de pensions commenceront dès 2021.

Les aides-soignants

En étendant aux fonctionnaires le "compte pénibilité", réservé aux salariés du privé, et en prenant mieux en compte le travail de nuit, 20 à 30% des infirmiers et aides-soignants pourront partir avant 62 ans, et, au mieux, à 60 ans, a assuré l'exécutif. Autre mesure mise en avant par Matignon, le lancement début 2020 d'une "concertation sur l'aménagement des secondes parties de carrière" à l'hôpital pour instaurer un "nouveau dispositif permettant" un temps partiel sans perte de revenus pour les aides-soignantes en fin de parcours.

Les marins pêcheurs

Le 20 décembre, le Premier ministre Édouard Philippe a promis que la réforme "reconnaîtra les spécificités" des marins qui auront "les assurances qu'ils demandent" sur leur droit à un départ anticipé avant 62 ans.

Les routiers

Le 16 décembre, les routiers ont fait grève pour exprimer leur inquiétude au sujet du congé de fin d'activité (CFA). Ce dispositif leur permet d'arrêter de travailler à 57 ans en touchant 75% de leur salaire brut jusqu'à leur retraite, à 62 ans. La ministre des Transports, Élisabeth Borne, a accepté le maintien du CFA.

Négociations à la RATP et à la SNCF

Le gouvernement a proposé une entrée plus tardive dans le système de retraites à point. La bascule ne concernerait que des personnels nés après 1985 pour les roulants et 1980 pour les sédentaires. Le gouvernement a également proposé des dispositions permettant une amélioration du niveau de pension par rapport à la proposition initiale, tenant compte du mode actuel de calcul des pensions sur les six derniers mois avant la retraite et un lissage en douceur de l'allongement de l'âge de départ.