Réforme des retraites : le gouvernement tend la main à la CFDT

Pourtant favorable au principe du régime universel de retraite, le numéro un de la CFDT Laurent Berger a basculé mercredi dans le camp de la mobilisation, dénonçant le recul de l'âge pivot des départs à la retraite.

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, le 25 novembre 2019, à Matignon. ( AFP / ERIC FEFERBERG )

En fixant un âge d'équilibre des départs à la retraite à 64 ans, le Premier ministre Édouard Philippe a fait basculer mercredi le camp syndical réformiste, CFDT en tête, dans la mobilisation . la "ligne rouge est franchie", a tonné, courroucé, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, hostile à l'allongement de la durée de cotisation via la mise en place d'un "âge d'équilibre".

"Ma porte est ouverte, ma main est tendue" , lui a répondu le chef du gouvernement au Sénat. "Je suis ferme sur le principe (...) d'un système qui concernera tout le monde", mais "je ne suis pas fermé et j'ai indiqué à l'ensemble des organisations (patronales) et syndicales qu'il y avait toute une série de points sur lesquels nous pouvions améliorer la réforme", a-t-il abondé quelques heures plus tard sur TF1.

"Il y a de la place pour la négociation , que ce soit sur la pénibilité, que ce soit sur les modalités pour parvenir à l'équilibre", a de son côté déclaré le ministre de l'Économie Bruno Le Maire jeudi matin sur France 2, appelant les syndicats, en particulier la CFDT, au dialogue. "Nous proposons l'âge pivot à 64 ans, avec un système de bonus et de malus (...). Est-ce qu'il y a de meilleures solutions ? Peut-être, venons en discuter. Il peut y avoir de meilleures solutions, c'est (aux syndicats) de les apporter. C'est à eux de nous apporter la preuve qu'il existe de meilleures solutions", a estimé le locataire de Bercy.

Berger, l'homme de "la démocratie sociale à la française"

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a également tendu la main à Laurent Berger. "J'ai toute confiance dans Laurent Berger, qui est un homme qui incarne un peu la démocratie sociale à la française, qui sait prendre ses responsabilités", a-t-il souligné jeudi matin sur RTL. Selon lui, M. Berger "ne manquera donc pas de faire des propositions qui pourront être alternatives, éventuellement, à ce que le gouvernement a mis sur la table" avec l'âge d'équilibre ou âge pivot.

Le Premier ministre Édouard Philippe a dit que "le dialogue devait continuer" et que "pour financer, il faut cet âge pivot, sauf si les partenaires sociaux proposent une autre solution de financement, donc la balle est dans leur camp et ils doivent faire des propositions", a insisté M. Ferrand.

Pour le président de l'Assemblée, avec l'âge d'équilibre, "il faut savoir choisir la moins mauvaise des solutions , c'est bien pour ça que le Premier ministre a mis celle-là sur la table, mais à charge pour d'autres de nous dire s'ils ont d'autres trouvailles".

"Un certain nombre de collègues ont été surpris de la vivacité de la réaction de Monsieur Berger mais le dialogue continue et nous allons-y arriver ensemble", a-t-il ajouté. M. Ferrand est "convaincu que cette réforme est fondamentalement une réforme de gauche parce qu'elle crée véritablement une solidarité, parce qu'elle est plus redistributive" et qu'elle apporte des "avancées sociales qui sont majeures".