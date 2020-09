Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client REFILE-POINT MARCHÉS-Wall Street termine en baisse Reuters • 03/09/2020 à 22:18









(Titre) * Le Dow Jones cède -2,78%, le S&P-500 -3,51% et le Nasdaq -4,90% * Les valeurs technologiques font plonger les indices * Tesla en baisse pour le troisième jour consécutif * NEW YORK, 3 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse de -2,78% jeudi, les investisseurs abandonnant les valeurs technologiques et les indicateurs du jour ayant déçu. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 807,77 points à 28 292,73. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 125,72 points, soit -3,51%, à 3 455,12. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 590,99 points (-4,90%) à 11 465,46 points. Ce repli survient un jour après que le S&P-500 et le Nasdaq aient clôturé à des niveaux records. Les indicateurs américains du jour ont par ailleurs déçu: la croissance du secteur des services a ralenti en août et les inscriptions au chômage, bien qu'en net recul, restent élevées. VALEURS Le rallye sur les valeurs technologiques américaines, qui a porté Wall Street ces derniers mois, retombe. Facebook FB.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOG.O , la maison mère de Google, ont tous accusé de fortes pertes. Le constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA.O , un autre poids lourd du Nasdaq, a lui chuté pour le troisième jour consécutif. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE vendredi : (Camille Raynaud)

