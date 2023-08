REFILE-LEAD 4-Gap prévoit des ventes faibles en raison du ralentissement des dépenses de consommation et de l'intensification de la concurrence

(Corrections visant à supprimer un mot superflu au paragraphe 2) par Ananya Mariam Rajesh et Katherine Masters

24 août (Reuters) - Gap Inc GPS.N a prévu jeudi une baisse plus importante que prévu de ses ventes au cours du trimestre en cours, en raison d'un ralentissement de la demande pour ses accessoires et ses vêtements, et a averti qu'il perdait des parts de marché au profit de ses rivaux, notamment Shein, Amazon et T.J. Maxx.

Gap n'a pas répondu aux attentes en matière de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, faisant écho aux faibles tendances de sociétés telles que Macy's M.N et Foot Locker

FL.N , dans de nouveaux signes (link) Les consommateurs américains pourraient dépenser moins pour des articles discrétionnaires dans une économie incertaine.

"Certaines des marques qui remportent un franc succès auprès de nos consommateurs sont T.J. Maxx, Amazon, Shein. Nous constatons clairement que ces entreprises gagnent des parts de marché", a déclaré Katrina O'Connell, responsable des finances, lors d'une conférence téléphonique, en réponse à une question d'un analyste sur la manière dont Old Navy, la marque de Gap aux prix les plus bas, s'en sortait face à la concurrence.

Gap a également dû faire face à une baisse des ventes dans toutes ses marques, les clients délaissant les assortiments de produits obsolètes, principalement dans sa marque éponyme et chez Old Navy.

En juillet, Gap a fait appel à (link) Richard Dickson, chef d'exploitation de Mattel MAT.O , pour diriger l'entreprise après une recherche d'un an, en pariant sur le succès du dirigeant dans le redressement de la marque Barbie pour relancer les ventes du distributeur de vêtements.

"Old Navy et Gap ont été très incohérents avec leurs produits et leur stratégie", a déclaré Jessica Ramirez, analyste senior chez Jane Hali and Associates, ajoutant qu'ils s'attendent à une stratégie solide et à des produits plus convaincants avec le nouveau directeur général.

Les actions de Gap ont augmenté de 1,7 % dans les échanges prolongés après que la société ait dépassé les attentes en matière de bénéfices, bénéficiant des efforts de restructuration, de la baisse des frais de transport et de la diminution des promotions dans ses marques de vêtements.

La société a fermé les magasins Gap et Banana Republic peu performants afin de réduire les coûts et a supprimé plus de 2 000 emplois pour protéger ses marges.

Gap s'attend à ce que les ventes nettes du troisième trimestre diminuent d'un pourcentage à deux chiffres, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 6,76 %, selon les données de Refinitiv.

L'entreprise prévoit maintenant que les ventes nettes de l'exercice 2023 diminueront d'un pourcentage à un chiffre moyen, alors qu'elle prévoyait auparavant une baisse d'un pourcentage à un chiffre faible à moyen.

Les ventes nettes ont chuté de 8 % à 3,55 milliards de dollars au deuxième trimestre, manquant les estimations moyennes des analystes de 3,57 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, Gap a gagné 34 cents par action pour le trimestre clos le 29 juillet, contre des estimations de 9 cents.