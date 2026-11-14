REENVOI - VERSION CORRIGÉE-Microsoft indique que ses services destinés aux particuliers ont repris ; l'entreprise continue de surveiller ses services destinés aux entreprises

Microsoft MSFT.O a déclaré que ses services destinés aux particuliers avaient entièrement repris à 16h10 UTC vendredi (16h10 GMT) , tandis que ses services d'entreprise Microsoft 365 connaissaient une reprise progressive.
Le géant technologique a déclaré qu’il « surveillait le retard accumulé dans le traitement des e-mails pendant cet incident » avant de considérer le problème des services aux entreprises comme résolu.
« Compte tenu de la gravité des répercussions causées par cet incident, nous poursuivons notre surveillance pendant une période prolongée afin de nous assurer qu’aucune mesure corrective supplémentaire n’est nécessaire », a déclaré Microsoft dans une mise à jour publiée sur sa page d’état des services.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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