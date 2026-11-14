REENVOI - VERSION CORRIGÉE-Microsoft indique que ses services destinés aux particuliers ont repris ; l'entreprise continue de surveiller ses services destinés aux entreprises

Microsoft MSFT.O a déclaré que ses services destinés aux particuliers avaient entièrement repris à 16h10 UTC vendredi (16h10 GMT) , tandis que ses services d'entreprise Microsoft 365 connaissaient une reprise progressive.

Le géant technologique a déclaré qu’il « surveillait le retard accumulé dans le traitement des e-mails pendant cet incident » avant de considérer le problème des services aux entreprises comme résolu.

« Compte tenu de la gravité des répercussions causées par cet incident, nous poursuivons notre surveillance pendant une période prolongée afin de nous assurer qu’aucune mesure corrective supplémentaire n’est nécessaire », a déclaré Microsoft dans une mise à jour publiée sur sa page d’état des services.