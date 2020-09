Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Redressement des ventes d'Akzo Nobel, le fabricant des peintures Dulux Reuters • 10/09/2020 à 10:29









AMSTERDAM, 10 septembre (Reuters) - Le groupe néerlandais de peintures et de revêtements Akzo Nobel AKZO.AS a déclaré jeudi que ses ventes s'étaient redressées au troisième trimestre, après une forte chute en début d'année en raison de la pandémie de coronavirus. L'entreprise a dit qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires total pour la période comprise entre juillet et septembre soit proche de celui de l'année précédente, à taux de change constant. "Bien que les tendances diffèrent selon les régions et les segments, la demande du marché final pour les peintures décoratives est forte en Europe ainsi qu'en Amérique du Sud et continue à s'améliorer pour les revêtements de qualité", a ajouté la société. Les ventes du fabricant des peintures Dulux ont reculé d'environ un quart en avril et mai, en raison des mesures de confinements mises en place à travers le monde. Le titre gagnait ainsi 3,4% dans la matinée à la Bourse d'Amsterdam. (Bart Meijer; version française Charles Regnier, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AKZO NOBEL Euronext Amsterdam +3.40% AKZO NOBEL () Euronext Paris +3.30%