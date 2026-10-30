Reddit s'effondre après avoir signalé des difficultés liées au trafic généré par la recherche basée sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** L'action de la plateforme de réseaux sociaux Reddit RDDT.N chute de 22,2 % à 100,9 dollars avant l'ouverture du marché

** La société prévient que le nombre total de visiteurs uniques actifs quotidiens pourrait baisser d'un pourcentage à deux chiffres (faible) au quatrième trimestre si le trafic de référence continue de diminuer

** Le directeur général Steve Huffman impute la baisse du trafic de référence aux fonctionnalités de recherche basées sur l’IA de Google

** Les références provenant des moteurs de recherche ont chuté de plus d’un million en moyenne chaque semaine au cours du mois d’octobre, précise M. Huffman

** La recherche alimentée par l’IA détourne le trafic des éditeurs et des réseaux sociaux, menaçant ainsi la croissance du nombre d’utilisateurs qui sous-tend leurs activités publicitaires

** Reddit prévoit de rendre obligatoire la connexion pour accéder à la plupart des contenus afin de dissuader le scraping de données

** Chiffre d’affaires du troisième trimestre de 895 millions de dollars, contre une estimation des analystes de 878,4 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Sur 34 courtiers, 19 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, 14 "conserver" et un "vendre"; objectif de cours médian: 192,50 dollars – données LSEG

** À la dernière clôture, le titre RDDT affichait une baisse de 43,6 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 12,8 % pour l'indice S&P 500 .SPX