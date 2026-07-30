Reddit prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations, les outils d'IA attirant les annonceurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur des opérations annonce une hausse de 70 % du nombre d'annonceurs au deuxième trimestre

* La croissance trimestrielle du nombre d'utilisateurs aux États-Unis ralentit en raison de modifications apportées à l'algorithme de recherche

* Reddit annonce que son chiffre d'affaires trimestriel bondit de 61 % pour atteindre 805 millions de dollars

(Ajout des cours de bourse au paragraphe 2 et des graphiques) par Jaspreet Singh

Reddit RDDT.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, signe que sa stratégie visant à attirer les annonceurs en proposant des outils publicitaires basés sur l'IA porte ses fruits.

L'action de la société a chuté de 6 % lors d'une séance prolongée marquée par la volatilité, après que la société a annoncé un ralentissement de la croissance tant de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre que de son nombre de visiteurs actifs quotidiens uniques aux États-Unis (DAUq).

Les outils publicitaires de la société sont conçus pour améliorer les performances des campagnes en proposant une bibliothèque de publicités à succès, en générant des textes publicitaires spécifiques à Reddit, en suivant les actions des visiteurs après l’exposition à une publicité et en permettant un ciblage basé sur les centres d’intérêt et les communautés au sein des discussions des subreddits.

Reddit évolue sur un marché des réseaux sociaux très concurrentiel, où son principal concurrent Meta META.O , via sa plateforme de communautés "Threads" et sa nouvelle application "Forum" destinée aux utilisateurs des groupes Facebook, semble s’attaquer directement au modèle communautaire fondamental de Reddit.

“La croissance du nombre d’annonceurs de l’entreprise au deuxième trimestre a atteint 70 % en glissement annuel. Nous continuons donc à accueillir beaucoup plus de nouveaux annonceurs sur Reddit”, a déclaré Jen Wong, directrice des opérations, à Reuters.

Elle a ajouté que cette croissance était particulièrement forte parmi les entreprises de taille moyenne, les PME et les annonceurs internationaux.

Reddit prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 860 et 870 millions de dollars, soit un montant supérieur à l’estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s’élève à 829,1 millions de dollars. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 61 % pour atteindre 805 millions de dollars, dépassant les estimations qui s’élevaient à 730,4 millions de dollars.

Toutefois, la croissance de son nombre quotidien moyen d’utilisateurs actifs (DAUq) aux États-Unis a ralenti au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, même si le DAUq mondial a progressé de 18 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 130,3 millions, soit une croissance légèrement supérieure à celle du trimestre précédent.

“Les références issues des moteurs de recherche ont été irrégulières au cours du trimestre, et le trafic s’est montré plus volatil vers la fin de celui-ci, mais la tendance générale reste inchangée: l’activité commerciale est solide”, a déclaré Steve Huffman, cofondateur et directeur général, dans sa lettre aux actionnaires.

Mme Wong a indiqué que les “difficultés liées au référencement naturel (SEO)”, causées par des modifications des algorithmes de recherche, avaient “plus que contrebalancé” les efforts de l’entreprise en matière d’acquisition d’utilisateurs au cours du trimestre.

Elle a toutefois ajouté que les améliorations apportées aux produits contribuaient à convertir les visiteurs peu engagés provenant des moteurs de recherche en utilisateurs fidèles de l’application.

Reddit prévoit un résultat trimestriel ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement compris entre 385 et 395 millions de dollars, soit un chiffre supérieur aux estimations de 369 millions de dollars.