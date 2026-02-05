Reddit prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations, l'IA alimentant les ventes de publicité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Augmentation de 70 % du chiffre d'affaires de Reddit pendant les fêtes de fin d'année

*

La société annonce un plan de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars

*

Les outils d'IA de l'entreprise de médias sociaux améliorent la création de campagnes publicitaires

(Ajoute les actions au paragraphe 2, le commentaire de l'analyste au paragraphe 7, les détails au paragraphe 10) par Jaspreet Singh

Reddit RDDT.N a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations des analystes jeudi, les améliorations de sa plateforme publicitaire alimentée par l'intelligence artificielle aidant la plateforme de médias sociaux à attirer davantage de marketeurs.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges prolongés après qu'elle a également annoncé son premier programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars, citant une forte rentabilité et une génération de trésorerie.

Reddit permet de placer des publicités directement dans les fils de discussion des subreddit, ce qui stimule les dépenses des annonceurs sur la plateforme, les marques cherchant à atteindre des communautés de niche très engagées qui discutent de sujets en rapport avec leurs produits et services.

Sa plateforme publicitaire utilise l'IA pour améliorer la création et la gestion des campagnes, avec des fonctionnalités telles qu'un rédacteur IA qui génère des textes publicitaires spécifiques à Reddit et un outil de recadrage automatique des images pour les rapports d'aspect requis sur la plateforme.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre devrait se situer entre 595 et 605 millions de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes (577,2 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Sa prévision de bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 210 à 220 millions de dollars est supérieure aux estimations de 202,9 millions de dollars.

"Les attentes étaient déjà élevées au début du trimestre, mais les résultats ont tout de même surpris en montrant à quel point la dynamique du produit, la demande des annonceurs et l'engagement des utilisateurs se renforcent mutuellement", a déclaré Jeremy Goldman, directeur principal d'Emarketer.

Reddit intensifie la concurrence avec Meta META.O en lançant des campagnes Max alimentées par l'IA en version bêta, qui automatisent les campagnes publicitaires en ajustant les enchères pour atteindre le coût par résultat cible et en sélectionnant dynamiquement les titres et les créations.

Le propriétaire de Facebook, Meta , et la société mère de Snapchat, Snap, ont également annoncé un chiffre d'affaires en hausse pour le quatrième trimestre.

Le chiffre d'affaires de Reddit au quatrième trimestre a augmenté de 70 % pour atteindre 726 millions de dollars, dépassant les estimations de 665,4 millions de dollars. Son bénéfice par action de 1,24 $ a également dépassé les estimations de 94 cents.

Le nombre de visiteurs uniques actifs quotidiens a augmenté de 19 % pour atteindre 121,4 millions au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre, tandis que le revenu moyen global par utilisateur a augmenté de 42 %.