Reddit: premiers pas en Bourse très attendus

(CercleFinance.com) - Les investisseurs attendaient avec impatience la première cotation du titre Reddit ce jeudi, avec l'espoir que les premiers pas boursiers du média social entretiennent l'élan haussier dont bénéficie le secteur technologique depuis l'automne dernier.



Le site de discussions en ligne semble promis à des débuts favorables après avoir fixé son prix d'introduction en haut de fourchette, à 34 dollars, soit une levée de fonds de 748 millions de dollars.



Son entrée prévue sur le NYSE, et non sur le Nasdaq, intervient dans un contexte d'engouement autour des valeurs américaines liées à l'IA et au 'cloud'.



Sur le plan financier, Reddit a indiqué lors d'un récent roadshow avec les investisseurs qu'il prévoyait une croissance de plus de 20% de son chiffre d'affaires cette année.



Le groupe compte par ailleurs afficher un résultat opérationnel courant (Ebitda) ajusté à l'équilibre, à comparer avec une perte opérationnelle de 69 millions de dollars l'an dernier.



En attendant la cotation de Reddit, les autres réseaux sociaux cotés étaient plutôt bien orientés jeudi dans les premiers échanges à Wall Street, à l'instar de Meta ou de Pinterest, qui gagnaient respectivement 0,9% et 1,5%.





