Reddit: le titre monte après un partenariat avec OpenAI

(CercleFinance.com) - Le titre Reddit grimpe de 15% ce vendredi à la Bourse de New York au lendemain de l'officialisation d'un partenariat avec OpenAI, la société à l'origine du système d'intelligence artificielle (IA) ChatGPT.



Aux termes de l'accord, OpenAI va pouvoir utiliser les contenus publiés sur les forums Reddit afin d'alimenter ChatGPT ainsi que d'autres de ses produits, ce qui lui permettra d'avoir accès en temps réel à l'API de données de Reddit.



Ce dernier n'a pas précisé les termes financiers de l'accord.



En parallèle, Reddit prévoit de proposer à ses utilisateurs et modérateurs de nouvelles fonctionnalités d'IA basées sur les plateformes d'OpenAI.



Enfin, OpenAI compte devenir un annonceur sur les pages de Reddit.





