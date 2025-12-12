 Aller au contenu principal
Reddit intente une action en justice contre l'interdiction des médias sociaux en Australie
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 00:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec les détails de l'action en justice, ajout de détails sur le dépôt de recours judiciaire, contexte tout au long du texte)

Le site web de messagerie Reddit RDDT.N a déposé vendredi un recours en justice demandant à la Haute Cour d'annuler l'interdiction des médias sociaux en Australie pour les personnes de moins de 16 ans ainsi que son assujettissement à celle-ci, qualifiant la loi d'atteinte à la liberté d'expression politique.

La société cotée en bourse aux États-Unis, qui a des activités en Australie, a qualifié l'interdiction d'"invalide au motif qu'elle porte atteinte à la liberté implicite de communication politique", dans un document judiciaire signé par ses avocats, Perry Herzfeld et Jackson Wherrett.

Le Commonwealth d'Australie et la ministre des Communications Anika Wells sont cités comme défendeurs. Un porte-parole de Madame Wells n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire, bien que le gouvernement australien ait déclaré qu'il était prêt à lutter contre toute contestation juridique de la loi.

Deux jours plus tôt, l'Australie a mis en place le premier âge minimum légal pour accéder aux médias sociaux. Reddit et neuf autres plateformes, dont Meta's META.O Instagram, Alphabet's GOOGL.O YouTube et TikTok, ont fait campagne contre cette mesure pendant plus d'un an avant de déclarer qu'elles s'y conformeraient.

Les plateformes sont tenues d'interdire les utilisateurs mineurs sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (32,98 millions de dollars), tandis que les utilisateurs mineurs et les personnes qui s'occupent d'eux ne sont pas passibles d'une sanction. Les plateformes affirment qu'elles utilisent des mesures telles que la déduction de l'âge, basée sur l'activité en ligne d'une personne, et l'estimation de l'âge, basée sur un selfie, pour se conformer à la règle.

Mais la loi "pose de sérieux problèmes en matière de respect de la vie privée et d'expression politique pour tout le monde sur Internet", a déclaré Reddit dans un communiqué publié en même temps que son dépôt de recours judiciaire. "C'est pourquoi nous déposons une demande de révision de la loi." L'action en justice constitue un deuxième recours devant la Haute Cour contre l'interdiction. Le mois dernier, deux adolescents soutenus par un législateur libertaire de l'État australien ont déposé un recours , dont l'audience aura lieu en février.

Reddit n'a pas l'intention de se joindre aux autres parties qui contestent l'interdiction, a déclaré une personne au fait de la situation.

(1 $ = 1,5011 dollar australien)

Valeurs associées

ALPHABET-A
312,4750 USD NASDAQ -2,42%
META PLATFORMS
652,7100 USD NASDAQ +0,40%
REDDIT RG-A
233,460 USD NYSE -1,98%
