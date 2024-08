Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Reddit: acquisition d'une plateforme d'IA pour la publicité information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le média social américain Reddit a annoncé jeudi avoir conclu l'acquisition de Memorable AI, une plateforme de création publicitaire permettant aux annonceurs d'optimiser leurs campagnes grâce à l'IA.



Avec cette opération, le groupe américain dit vouloir proposer à ses annonceurs les outils de Memorable AI afin de les aider à améliorer la planification de leurs campagnes et à en maximiser les performances.



Récemment distingué par Gartner au sein des sociétés de marketing à suivre dans l'IA générative, Memorable AI s'appuie sur de larges modèles permettant d'élaborer des stratégies de marques en fonction d'objectifs définis grâce à un co-pilote basé sur l'IA.



Etabli à l'aide de technologies d'apprentissage automatique de pointe et d'un vaste ensemble de données couvrant la mesure des audiences média et les fonctions cognitives, ce modèle est censé permettre de mieux comprendre l'interaction entre la création publicitaire et l'impact médiatique.



Les termes financiers du rachat n'ont pas été dévoilés.



Reddit, qui publiera ses résultats de deuxième trimestre le 6 août, affiche un gain de plus de 80% depuis son introduction en Bourse en mars dernier.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.