** Le titre du fabricant américain de drones militaires Red Cat Holdings RCAT.O s'effondre de 32,3% à 2,39 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** RCAT devrait ouvrir à son plus bas niveau depuis plus de deux ans si cette baisse se confirme

** La société retire son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, invoquant l'incertitude liée au financement de la défense, aux décisions d'achat et aux calendriers de livraison, qui nuit à la visibilité sur son chiffre d'affaires

** La société affiche un chiffre d’affaires de 11,8 millions de dollars au troisième trimestre, bien en deçà des estimations des analystes qui s’élevaient à 39,51 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Roth Capital abaisse son objectif de cours sur RCAT de 25 $ à 10 $, revoyant à la baisse ses estimations de chiffre d’affaires en raison de la faiblesse des ventes et d’un rythme de remportage de contrats plus lent que prévu

** La société de courtage met en garde contre le fait qu’environ 40 millions de dollars de stocks ont été constitués pour un contrat de drones que l’entreprise n’a pas remporté, ce qui soulève des inquiétudes concernant les stocks invendus et l’utilisation des liquidités

** Sur les huit sociétés de courtage qui notent le titre, sept lui attribuent la recommandation “acheter” ou mieux, et une seule “conserver”; leur objectif de cours médian est de 10 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le cours de l’action RCAT avait perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l’année