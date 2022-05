Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Recylex: placé en redressement judiciaire information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 15:02









(CercleFinance.com) - En état de cessation de paiement, Recylex annonce que le Tribunal de commerce de Paris, par jugement du 5 mai, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, avec une durée de la période d'observation fixée à six mois.



Le Tribunal a également fait droit à la demande de la société d'examiner un plan de cession partielle de l'entreprise selon les modalités spécifiques du 'prépack-cession', après avis favorable du ministère public.



En conséquence, l'audience d'examen de l'offre ou, le cas échéant, des offres de reprise est fixée au 14 juin devant le Tribunal de commerce de Paris. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas prévu à ce stade de reprise de la cotation de l'action Recylex.





Valeurs associées RECYLEX Euronext Paris 0.00%