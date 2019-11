RECYLEX pénalisé par la baisse des métaux et la détérioration des conditions commerciales

(AOF) - Recylex a publié son information financière au 30 septembre 2019 dans un contexte de discussions en cours avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand. Le chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2019 a atteint 232,9 millions d'euros en repli de 17 %. Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2019 s'est élevé à 79,4 millions d'euros, en baisse de 10 %.

Le PDG de Recylex, Sebastian Rudow, a déclaré : "La performance économique du groupe au cours des neuf premiers mois de l'année 2019 a été marquée en particulier par la dégradation des cours des métaux et par la détérioration des conditions commerciales dans les segments Plomb et Zinc. Le segment Plastiques poursuit sa réorientation stratégique dans un environnement de marché difficile et le segment Métaux Spéciaux a été confronté à un marché en retournement au cours de l'année".

"A l'heure actuelle, notre priorité absolue est d'obtenir le soutien à court terme des partenaires financiers du sous-groupe allemand afin de mettre en place une structure de financement durable pour le groupe à long terme. En parallèle, le groupe optimise son besoin en fonds de roulement", a poursuivi le dirigeant.

"Par ailleurs, les équipes de WMG sont focalisées sur la finalisation des études et tests techniques en cours à la fonderie sur le traitement des déchets électroniques. L'objectif est de diversifier les matières que nous y valorisons, afin que la fonderie redevienne profitable à l'avenir. Avec l'ensemble des équipes, nous poursuivons nos efforts pour mettre en oeuvre des solutions durables pour le groupe", a-t-il conclu.