Recylex: en procédure de liquidation judiciaire

(CercleFinance.com) - Recylex annonce que le Tribunal de commerce de Paris a prononcé, par jugement du 9 novembre, la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société, ouverte par jugement du 5 mai dernier, en procédure de liquidation judiciaire.



Cette conversion fait suite à la décision du 6 juillet du Tribunal de commerce de Paris d'arrêter un plan de cession partielle de Recylex dans le cadre d'un processus de prépack cession au profit de la société belge Campine.



Les administrateurs judiciaires ont considéré que Recylex se trouvait dans l'impossibilité manifeste de bâtir un projet de plan de redressement qui permettrait de faire face à son passif, et ont donc saisi le Tribunal aux fin de conversion en liquidation judiciaire.





