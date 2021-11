Recylex : croissance de 43% de l'activité à périmètre comparable

(AOF) - Recylex a publié un chiffre d'affaires au 30 septembre 2021 de 67,4 millions d'euros, en repli de 43%. Une chute qui s'explique par la déconsolidation des entités de l’ancien sous-groupe allemand. A périmètre comparable, la croissance serait donc de 59% sur un an. Le spécialiste du recyclage du plomb a vu son activité principale (89% du chiffre d'affaires) reculer de 30% en données publiées à 59,8 millions d'euros, mais progresser de 68% en données comparables. L’endettement financier net de la société (hors dette de loyer IFRS 16) s’élève à 48,9 millions d’euros.

"En complément, l'endettement financier net de la société sera potentiellement impacté et aggravé par la décision du Tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2021, a ajouté Recylex.

En première instance, le Tribunal administratif de Marseille a condamné Recylex S.A., solidairement avec la société Retia, à verser à SNCF Réseau un montant provisoire de 5,7 millions d'euros au titre de la remise en état du domaine public ferroviaire proche du secteur de l'Estaque".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les métaux engagés dans un " supercycle "

Plusieurs experts emploient ce terme pour évoquer la progression des cours dans les années à venir. Le cuivre et l'aluminium, qui ont un rôle central dans les politiques de décarbonation, présentent des besoins d'investissements importants. La production de cuivre devrait baisser en 2023 si de nouvelles mines ne sont pas explorées.

Atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat entraînera une multiplication par six de la demande de minerais d'ici à 2040. Or l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que l'offre limitée de minerais critiques tels que le lithium ou le nickel menace la transition énergétique. Le délai d'investissement est long car plus de seize années en moyenne sont nécessaires entre la découverte et la première production d'un projet minier.