RECYLEX : comptes 2019 dégradés

(AOF) - Recylex a dévoilé des résultats 2019 dégradés. La perte nette est ressortie à 84,9 millions d'euros. La perte opérationnelle courante a atteint 38,5 millions d'euros comparativement à une perte de 20 millions d'euros en 2018. Cette dégradation s'explique principalement par la chute des cours du plomb et du zinc, des conditions commerciales moroses et une hausse des charges fixes et variables. Cette publication sort dans un contexte des plus incertains. Dans son communiqué, le spécialiste du recyclage rappelle les incertitudes qui pèsent toujours sur sa continuité d'exploitation.

Ces doutes comme la réalisation des hypothèses structurant son plan financier ont été prises pour arrêter les comptes consolidés et sociaux2019.

La continuité d'exploitation de Recylex dépend de la réalisation de plusieurs hypothèses structurantes portant non seulement sur la poursuite de l'activité commerciale avec Weser-Metall GmbH, sur la restructuration de la dette financière et non financière de Recylex mais aussi sur la vente d'actifs non-opérationnels.

N'étant pas en mesure d'apprécier la réalisation ou non des hypothèses et éléments retenus, ni l'issue des actions en cours structurant le plan financier de Recylex, les Commissaires aux comptes ont, en application de leurs normes professionnelles, formulé une impossibilité de certifier les comptes consolidés et sociaux 2019 pour multiples incertitudes en lien avec la continuité d'exploitation.

Recylex précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'un refus de certification.

Pour rappel, suite à la mise en place le 15 mai 2020 des procédures d'insolvabilité de droit allemand par l'ensemble des sociétés qui constituaient son sous-groupe allemand, Recylex a perdu définitivement le contrôle de ces entités, ce qui a entraîné par voie de conséquence la déconsolidation de l'ensemble du périmètre allemand en 2020.

Cet évènement a donc été traité en évènement post clôture pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés 2019.

La suspension de la cotation de l'action reste maintenue jusqu'à ce que Recylex soit en mesure de communiquer de manière fiable sur ses perspectives de continuité d'exploitation.

AOF - EN SAVOIR PLUS