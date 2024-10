Recul prolongé des Bourses européennes, L'Oréal lanterne rouge du CAC 40

(AOF) - Les marchés européens ont de nouveau clôturé en repli, après une nouvelle série de résultats d'entreprises. L'Oréal a affiché la plus forte baisse du CAC 40. L'action du géant des cosmétiques a été pénalisée par le fort ralentissement de son activité en Chine et du faible niveau de confiance des consommateurs. De son côté, Thales a reculé aussi après avoir annoncé que ses prises de commandes dans le spatial sont en retrait sur 9 mois, pénalisées par une base de comparaison élevée. Le CAC 40 a perdu 0,50% à 7497,48 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,34% à 4922,29 points.

En Europe, Deutsche Bank (-1,29% à 16,10 euros) a affiché une des plus fortes baisses de l'indice Dax 40 après avoir relevé sa prévision de coût du risque pour 2024 dans un contexte économique dégradé. Hier, le Fonds monétaire international a abaissé sa prévision pour le PIB allemand en 2024. Il est désormais attendu stable contre une hausse de 0,2% auparavant. La banque allemande a pourtant enregistré des résultats trimestriels meilleurs que prévu après avoir essuyé une perte au deuxième trimestre.

A Paris, L'Oréal (-2,49% à 358,10 euros) a signé la plus forte baisse du CAC 40. Le titre du géant des cosmétiques est pénalisé par le fort ralentissement de son activité en Chine. Dans ce pays, "le marché de la beauté, déjà en déclin au deuxième trimestre, continue de se contracter en raison notamment du faible niveau de confiance des consommateurs", a expliqué L'Oréal en publiant hier ses revenus du troisième trimestre. Sur cette période, sa performance est inférieure aux attentes. Ses revenus ont progressé de 2,8% à 10,285 milliards d'euros contre 10,58 milliards d'euros attendus.

Thales (-1,27% à 152,05 euros) a enregistré une des plus fortes baisses du CAC 40. L'entreprise de défense et de sécurité explique que la progression des commandes sur 9 mois "dans le secteur aérospatial reflète deux tendances contrastées". Le marché de l'avionique poursuit d'une part sa bonne dynamique, les prises de commandes affichant une croissance organique à deux chiffres. D'autre part, les prises de commandes dans le spatial sont en retrait, pénalisées par une base de comparaison élevée. Deux grandes commandes ont été signées au 30 septembre 2024 contre cinq au 30 septembre 2023.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes de logements existants ont reculé en septembre, selon la National Association of Realtors". Trois des quatre principales régions des États-Unis ont enregistré une baisse des ventes, tandis que l'Ouest a connu un rebond. Les ventes totales de logements existants ont reculé de 1% par rapport au mois d'août pour atteindre un niveau annuel désaisonnalisé de 3,84 millions en septembre. Sur un an, les ventes ont diminué de 3,5 % par rapport aux 3,98 millions de septembre 2023.

En zone euro, l'indice de la confiance des consommateurs est ressorti à -12,5 en octobre soit légèrement au-dessous des anticipations des économistes : -12. Il était ressorti à -12,9 au mois de septembre.

Le livre Beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie sera publié à 20 heures.

Vers 17h40, l'euro s'effrite de 0,15% à 1,0782 dollar.