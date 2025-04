Recul prolongé attendu à Wall Street, Nvidia et le secteur tech sous pression

(AOF) - Les marchés actions américains devraient poursuivre leur repli, toujours dans ce contexte de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Nvidia et le secteur technologique devraient se replier, suite aux nouvelles restrictions imposées par l’administration Trump sur les exportations de puces électroniques américaines. Le géant de la tech a indiqué que ces restrictions lui coûteront 5,5 milliards de dollars de charge exceptionnelle au premier trimestre de son exercice 2025. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,87% et 1,51%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en baisse, face à l'incertitude sur les droits de douane aux Etats-Unis. Donald Trump multiplie les revirements sur les taxes douanières. Lundi soir, le président américain a évoqué la possibilité de mettre en pause la taxation sur les constructeurs et les équipementiers automobiles. Côté valeurs, Bank of America et Citigroup ont progressé grâce à leurs bonnes performances des métiers actions au premier trimestre 2025. Le Dow Jones a perdu 0,38% à 40 368,96 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,05% à 16823,17 points.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 1,4% en mars aux Etats-Unis contre un consensus de +1,3% après une hausse de 0,2% en février.

Aux Etats-Unis, les données sur la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en mars seront publiées à 15h15.

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en avril et les données sur les stocks des entreprises en mars seront publiées à 16h.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole seront publiées à 16h30.

Les valeurs à suivre

Abbott

Abbott Laboratories a dépassé les attentes des analystes au premier trimestre. Le groupe pharmaceutique fondé à Chicago a vu son bénéfice ajusté dilué par action s'élever à 1,09 dollar, contre 0,98 dollar trois mois plus tôt, soit une croissance de 11,22% en rythme séquentiel. En ce qui concerne les ventes, elles ont progressé de 4%, ou de 6,9 % en organique, pour atteindre 10,36 milliards de dollars.

Alphabet

Alphabet, maison-mère de Google, est attendu en baisse à l'ouverture de Wall Street ce mercredi. Selon Reuters, le groupe fait l'objet de poursuites au Royaume-Uni et pourrait devoir payer environ 5 milliards de livres sterling pour abus de position dominante sur le marché de la recherche en ligne.

Nvidia

Nvidia a indiqué qu'il enregistrerait une charge de 5,5 milliards de dollars au premier trimestre car les États-Unis exigent désormais une licence pour l'exportation des processeurs H20 vers la Chine et d'autres pays, selon un document déposé auprès de la SEC. Ces processeurs ont été conçus pour respecter les contraintes imposées par les Etats-Unis sur les exportations de processeurs vers la Chine. Ils sont notamment moins puissants que les produits haut de gamme du spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle.

Omnicom

Omnicom a dévoilé des revenus inférieurs aux prévisions pour son premier trimestre fiscal clos fin mars : 3,69 milliards de dollars contre 3,72 milliards attendus. La croissance organique a été de 3,4% sur la période. Le bénéfice par action est ressorti à 1,7 dollar contre 1,62 dollar de consensus. Le groupe new-yorkais, qui prévoit de boucler le rachat d'Interpublic au deuxième semestre, reste sur une ligne prudente : "Nous évaluons les implications des événements économiques et de marché" afin de déterminer comment ils affecteront nos clients et nos activités pour le reste de l'année 2025".

Travelers

L'assureur Travelers a dévoilé des résultats meilleurs que prévu malgré l'impact des incendies de Los Angeles. Au premier trimestre, le groupe a vu son bénéfice net chuter de 65% à 395 millions de dollars, soit 1,70 dollar par action. Le bénéfice opérationnel ou core a chuté de 60% à 443 millions de dollars, soit 1,91 dollars par action, ressortant bien au-dessus du consensus s'élevant à 77 cents. L'opérationnel exclut les plus ou moins-values sur le portefeuille d'investissement de l'assureur, considérées comme des éléments exceptionnels.

United Airlines

En dépit d'un environnement macro-économique difficile, United Airlines a dégagé un bénéfice net ajusté de 302 millions de dollars au premier trimestre, soit un bénéfice net par action ajusté de 0,91 dollar, contre une perte de 0,15 dollar un an plus tôt. Au total, la compagnie aérienne a dégagé un chiffre d'affaires trimestriel record de 13,21 milliards de dollars, en progression de 5,4 %.