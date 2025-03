Recul en vue en Europe ; l'aéroport de Londres fermé toute la journée

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en recul à l'ouverture de la dernière séance de la semaine sur fond d'inquiétudes sur l'impact des droits de douane sur l'économie. L’aéroport de Londres-Heathrow, le plus grand d’Europe, va rester fermé toute la journée ce vendredi a annoncé en raison d’une panne de courant consécutive à l’incendie d’une sous-station électrique. La confiance du consommateur en mars en zone euro sera connue dans l'après-midi. Par ailleurs, Fitch Ratings a relevé la perspective de sa note de défaut d'émetteur à long terme "BB+" pour Spie.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bénéteau

Bénéteau affiche en 2024 un résultat opérationnel courant de 76 millions d'euros (7,3% du chiffre d'affaires), en baisse de 60,1% qui représente 7,3% des revenus contre 14,1% en 2023. Le fabricant de navires de plaisance annonce un dividende exceptionnel de 100 millions d'euros (1,21 euro par action) versé le 27 mars prochain, suivi d’un dividende courant de 18 millions d'euros (0,22 euro par action). Le chiffre d’affaires 2025 est attendu entre 0,9 et 1,0 milliard d’euros, affecté par la poursuite de la baisse des marchés et des stocks réseaux au 1er semestre.

Fermentalg

Fermentalg affiche pour 2024 une marge brute en amélioration progressive entre le 1er (17%) et le second semestre 2024 (22%) par rapport à son niveau de 2023 (13%), pour un chiffre d'affaires multiplié par près de 3 à 11,5 millions d'euro. Le spécialiste des microalgues souligne que ces gains ont permis de compenser la hausse de 4% des charges opérationnelles,"reflet du renforcement des équipes commerciales et des actions marketing", et de 9% des frais de recherche et développement nets. Les dépenses totales de R&D ont enregistré une baisse de 0,5 million.

Touax

Touax a dévoilé une progression de 8% de son résultat net, part du groupe, à 3,9 millions d'euros et un Ebitda opérationnel en amélioration de 7% à 59 millions d'euros. Les produits retraités des activités, soit l'équivalent des revenus, ont augmenté de 5% à 165 millions d'euros. La valeur nette comptable par action a progressé de 6% à 11,63 euros. Un ratio de " Loan to Value " a atteint 59% à fin 2024, contre 59,1% au 31 décembre 2023. La trésorerie consolidée est " confortable " à 48,9 millions d'euros au 31 décembre 2024.

Wallix

Wallix, éditeur de logiciels de cybersécurité, a réduit sa perte nette au titre de l'exercice 2024, passant de 8,53 millions d'euros à 4,29 millions d'euros. Le groupe a également réduit sa perte d'exploitation de 9,49 millions d'euros à 5,68 millions d'euros. Le chiffre d'affaires ressort à 34,1 millions d'euros en hausse de 12,9%. La trésorerie brute de plus s'élève à plus de 11 millions d'euros au 31 décembre 2024 comparée à 17,6 millions d'euros au 31 décembre 2023, après prise en compte d'un cash-flow libre de -5,4 millions d'euros en 2024.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le climat des affaires en mars sera connu à 8h45.

La confiance du consommateur en mars en zone euro sera dévoilée à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,19% à 1,0838 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé dans le rouge une séance dominée par les décisions des Banques centrales. En moins de 48 heures, 6 Banques centrales ont porté à la connaissance des investisseurs leur décision de politique monétaire. La Banque du Japon, la Fed, la Banque centrale suédoise et la Banque d'Angleterre ont choisi le statu quo. A Paris, Sodexo a été lourdement sanctionné après avoir lancé un avertissement. L'indice CAC 40 a glissé de 0,95% à 8094,20 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 1% à 5452,04 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le rouge lors d'une séance volatile dans un contexte d'incertitudes politiques et géopolitiques. La veille, la Fed avait sans surprise laissé ses taux inchangés dans une fourchette de 4,25% à 4,50% et aussi dévoilé ses nouvelles prévisions pour l'économie domestique. La croissance du PIB est attendue désormais à 1,7% contre 2,1% auparavant. L'inflation est anticipée à 2,7% contre 2,5%. Accenture a reculé, pénalisé par les coupes budgétaires américaines. Le Dow Jones s'est effrité de 0,03% à 41953 points et le Nasdaq a reculé 0,33% à 17691 points.