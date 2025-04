Recul en vue en Europe devant une avalanche de résultats

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note incertaine alors que les investisseurs doivent arbitrer une avalanche de résultats d'entreprises. Wall Street a clôturé en zone positive dans un contexte de désescalade commerciale. Kering a vu son chiffre d'affaires au premier trimestre se contracter de 14%. Orange a confirmé ses objectifs annuels. Les comptes de BNP Paribas, Sanofi, Thales,Bureau Veritas sont, entre autres, à suivre. L'agenda macroéconomique est beaucoup plus allégé avec l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne comme seule statistique majeure à suivre en Europe.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bic

Bic a déclaré un repli de 8,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 478,4 millions d'euros. Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels a décidé de "modérer ses perspectives 2025", compte tenu de la détérioration de l'environnement macroéconomique. Le groupe ne table plus que sur une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants comprise entre 0% et 3% en 2025 (contre une croissance initialement comprise entre 4% et 6%).

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a dégagé un chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre 2025 de 6,848 milliards d’euros, en hausse de 7,3% à taux de change constants et de 8,1% à taux de change courants. Toutes les régions progressent de 9 à 10% à taux de change constants, à l'exception de l'Amérique du Nord, en hausse de 4%. Le segment "Professional Solutions" a enregistré un chiffre d’affaires de 3,236 milliards d’euros, en hausse de 4,4% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires du segment "Direct to Consumer" ressort à 3,612 milliards d'euros, en hausse de 10,1% à taux de change constants.

Kering

Le chiffre d’affaires de Kering au premier trimestre 2025 s’élève à 3,9 milliards d’euros, soit un recul de 14% tant en données publiées qu’en comparable. Les ventes de sa marque Gucci s'élèvent à 1,6 milliard d’euros, soit un repli de 24% en données publiées et de 25% en comparable. L’activité dans le réseau en propre est en retrait de 16% en comparable. Les tendances en Asie-Pacifique (-25%) sont en ligne avec celles du quatrième trimestre 2024, tandis que l’Europe de l’Ouest (-13%), l’Amérique du Nord (-13%) et le Japon (-11%) marquent une décélération séquentielle.

Orange

Orange a fait part au titre de son premier trimestre d'un EBITDAaL (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après location) - son principal indicateur de rentabilité - à 2,48 milliards d'euros, conformément aux attentes des analystes. Le chiffre d'affaires de l'opérateur de télécommunications s'affiche en hausse de 0,6% à 9,91 milliards d'euros, là où le consensus ciblait 9,92 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le moral des ménages en avril sera connu à 8h45.

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en avril sera publié à 10h00.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en mars et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront communiquées à 14h30 avant les ventes de logements anciens en mars à 16h00 et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Vers 8h25, l'euro progresse de 0,23% à 1,1349 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont connu une séance calme sur fond d'espoir de détente commerciale. Les investisseurs ont pris connaissance du ralentissement de l'activité du secteur privé en zone euro, qui ressort tout juste à l'équilibre en avril. Côté valeurs, Eurofins a brillé après avoir confirmé ses objectifs annuels et rassuré sur son exposition aux droits de douane. Une salve de résultats de sociétés - dont 15 du CAC 40- figurent au programme des prochaines 24 heures. Le CAC 40 a progressé de 2,13% à 7482 points et l'EuroStoxx 50 s'est adjugé 2,67% à 5093 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini dans le vert sur fond de désescalade commerciale. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent et Donald Trump ont affiché leur optimisme sur la possibilité de trouver un accord avec la Chine. Pour autant, rien de concret n’a été annoncé. Le président a en outre déclaré ne pas avoir vouloir limoger le président de Fed. Tesla a bondi. Son patron Elon Musk a consacrerait à partir de mai beaucoup moins de temps à piloter la commission pour l'efficacité gouvernementale. Le Dow Jones a gagné 1,07% à 39606 points alors que le Nasdaq a progressé de 2,50% à 16708 points.